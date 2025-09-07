בבנייני האומה בירושלים קיימה הרבנות הצבאית הראשית את אירוע 'הדרן עלך' אליו הגיעו כאלף חיילים מיחידות שונות, יום לימוד והתעלות רוחנית לקראת הימים הנוראים.

בראיון לערוץ 7 מספר רב סרן דניאל רגב, ראש תחום רעו"ת (רוח, עוז ותורה) ברבנות הצבאית, על האירוע המיוחד. "זכינו והתכנסנו פה היום כאלף חיילים שנמצאים כאן איתנו בבנייני האומה יחד עם הרבנות הצבאית. זה בהחלט לא יום חופש ולא יום של הפוגה או שקט, אירוע שיא של לימוד תורה שמתקיים לאורך כל השנה".

"לאורך השנה כולה עוסקים בלימוד תורה, ברוח, בהרבה דברים נפלאים וטובים שמחברים אותם למקורות שלנו, לשורשים שלנו, למורשת ולמסורת של עם ישראל", אומר רס"ן רגב ומספר על השילוב המתקיים בין לימוד תורה בבסיסים, לעיתים על ידי ובהשתתפות רבני מכינות וישיבות, לבין לימוד תורה באירועים גדולים שכאלה, וזאת על אף המסגרת הנוקשה והתובענית של הצבא. מסגרת זו, הוא אומר, "מאפשרת לחיילים לעסוק בתורה, לשמור על המקום הרוחני שלהם, לשמור על הקשר שלהם לתורה וגם לא פחות חשוב מזה ואפילו כחלק מזה, לשמור על הקשר לישיבה. לכן אנחנו פועלים יחד עם ראשי הישיבות והר"מים גם מהישיבות גם מהמכינות ומשלבים אותם בפעילות התורנית שלנו בתוך הצבא. לצד זה , יקר העיסוק בתורה בצבא הוא דרך רבנים צבאיים שנמצאים בשטח ועוסקים לא מעט בהנגשת תוכן רוחני ותורני גם בשטח, אם זה בחומרים כתובים, מצולמים, ואם באירועים גדולים שחלקם מתקיימים כמו האירוע שלנו היום".

כמי שעוסק בעולם הרוח בצה"ל, מתייחס רגב לשאלת עזיבת הדת של חיילים רבים, כפי שנטען לא פעם כחלק מהפולמוס הציבורי סביב סוגיית גיוס בחורי הישיבות. "עולם הרוח נשמר בתוך הצבא. אנחנו עושים הרבה מאוד ומתאמצים מאמצים גדולים כדי לאפשר לכל חייל לשמור על הרמה הרוחנית שלו לפחות, אם לא לעלות עוד קומה ולעוד רמה נוספת במהלך השירות הצבאי".

"אין ספק שהשירות הצבאי הוא מאתגר. השירות הוא אינטנסיבי ויש לא מעט משימות ולא תמיד אפשר ללמוד, בוודאי לא כמו בישיבה, אבל אנחנו פועלים לאפשר לחיילים כמה שאפשר, במעט הזמן שיש להם, כן ללמוד תורה, אם זה בהדפסת ספרים במהדורות כיס, אם זה בשיעורים שאנחנו מקיימים, בימי ישיבה שעורכים ובכל דרך אפשרית שאנחנו מצליחים כדי לאפשר לחיילים להוסיף עוד קומה ולתת עוד קצת רוח וקודש".

בדבריו מציין רב סרן רגב על סיומי הלימוד שיתקיימו בכנס היום, סיומי תנ"ך, משנה ותלמוד המבטאים למעשה היקף של התורה כולה על ידי כלל החיילים שכל אחד מהם לקח על עצמו אתגר לימוד שחובר יחד לסיום משותף.

"אנחנו מתאימים את עצמנו לכל חייל באשר הוא שם. אנחנו פועלים לכל מי שבא ואומר אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להיכנס לבית המדרש. אנחנו שם בשבילו. אנחנו כמובן לא דורשים מאף אחד להיכנס, אבל כל מי שמעוניין לעסוק בתורה במהלך השירות הצבאי שלו, אם זה חייל מסורתי, אם זה חייל שאיננו דתי, חייל דתי, חובש כיפה סרוגה, כיפה שחורה, בנים, בנות, אין אצלנו שום הבחנה. אנחנו לא בודקים מי נכנס לבית המדרש. כל מי שרוצה, מוזמן להצטרף אלינו, ואנחנו מתאימים את התוכן לכל חייל באשר הוא שם".

רגב מציין כי בעוד שלושה שבועות יתקיים חלקו השני של אירוע 'הדרן עלך' והוא יהיה מיועד לחיילות שגם הן שותפות ללימוד התורני בצה"ל. לדבריו יש לא מעט חיילות המתעניינות בעולם התורה, ואלה מגיעות מכלל המגזרים ומכל רקע, ועבורן יש צוותים העוסקים בהנגשת התכנים הרוחניים לעולמן של החיילות והרקע שממנו הן באות.