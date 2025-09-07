צה"ל תקף אחר הצהריים בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.

מצהל נמסר כי "מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה"ל במרחב. כחלק מהערכות ארגון הטרור חמאס לקראת תמרון כוחות צה"ל במרחב, מחבלי הארגון הטמינו בסמוך למבנה מטעני נפץ רבים שנועדו לפגוע בכוחותינו.

טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור".

מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, פרסם הודעה דחופה המיועדת לתושבי העיר עזה ולדיירי בניין אל-רואיא.

בהודעתו ציין כי צה"ל צפוי לתקוף את המבנה בזמן הקרוב, בשל קיומן של תשתיות טרור של חמאס בתוכו או בסמוך אליו. "‏למען ביטחונכם, אתם נדרשים להתפנות מהמבנה באופן מיידי דרומה, לעבר האזור ההומניטרי באל-מוואסי", כתב אדרעי בפנייתו לציבור.

תקיפת בניין רב קומות ששימש כתשתית טרור TPS

מדובר בחלק ממאמצי צה"ל להתריע מראש בפני אזרחים המצויים באזורים עם נוכחות צבאית של חמאס, ולהפנותם לאזור שהוגדר הומניטרי בדרום הרצועה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר בישיבת הממשלה כי צה"ל כבר מעמיק את התמרון גם בתוך העיר עזה.

"אנחנו מחסלים תשתיות טרור, מחסלים מגדלי טרור מופללים, והקמנו עוד מרחב הומניטרי לאפשר לאוכלוסייה האזרחית בעזה לצאת אל מקום מבטחים וגם לקבל שם סיוע הומניטרי", אמר. לדבריו, בינתיים יצאו מעזה כ-100 אלף איש. זאת כשלפי ההערכות בעיר עדיין עוד כמה מאות אלפי תושבים.

"הוא רוצה שהם יישארו שם כדי שיהוו עבורו מגן אנושי. הוא אגב, לא בוחל באמצעים. אנחנו ראינו רק לאחרונה שהוא יורה בנשים וילדים ברגליים ואם צריך יורה בהם. לכן צפוי שהוא ינסה למנוע את היציאה שמחויבת גם מבחינה אנושית וגם מבחינת כל תפיסת המלחמה שלנו. אנחנו רוצים להתמקד במחבלים עצמם, ולאפשר לאוכלוסייה האזרחית לצאת החוצה".