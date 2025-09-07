משה הרמן משחרר את "יהי רצון", ניגון חדש לחודש אלול. לדבריו, מדובר בלחן של ישי לובר שנכתב לפני שנתיים בקונצרט של ישיבת כינור דוד, ניגון ש"הותיר חותם כבר מהרגע הראשון".

לקראת חודש אלול החל הרמן לחפש פרויקט חדש והניגון חזר אל מחשבתו. "חשבתי על קאברים, חשבתי להלחין קטע חדש, ואז עלה לי הניגון הזה לראש וידעתי שאותו אני רוצה", אמר.

לאחר שקיבל את אישורו של ישי לובר, יצא לדרך עם המוזיקאי דוד סוויד על הגיטרות והעיבוד. לדבריו, מטרת השיר היא "לעורר את הלבבות ולפתוח שערי שמים".

המילים לשיר נלקחו מהתפילה: "יהי רצון שלא תעלה קנאת אדם עלי ולא קינאתי על אחרים, שלא אכעס היום ושלא אכעיסך ותציליני מיצר הרע ותן בליבי הכנעה וענווה, ושלא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם כי השם יתן חכמה מפיו דעת ותבונה".