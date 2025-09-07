ג'וש בריינר וניר חסון

פרס סוקולוב לעיתונות הכתובה מטעם עיריית תל אביב-יפו יוענק לג'וש בריינר וניר חסון מעיתון "הארץ".

פרס סוקולוב לתקשורת האלקטרונית יוענק לאמנון רבי, סימה קדמון וגלעד טוקטלי עבור יצירתם המשותפת - הסדרה התיעודית "האחת" (כאן 11), ולעיתונאית והבמאית ענת גורן. פרס דוש לקריקטורה יוענק לאורי פינק. הפרסים בסך 18,000 שקל יוענקו לזוכים בטקס חגיגי.

חברי ועדת השופטים, היו"ר גיל עומר, לינוי בר־גפן, יפעת גליק, דורון גלעזר ופרופ' זהר שביט, כתבו בנימוקיהם על בריינר "על כתיבתו, שהעמידה על סדר היום הציבורי שאלות הנוגעות לחופש הביטוי, לזכויות אדם ולשלטון החוק. כתיבתו שחשפה ליקויים חמורים במערכת אכיפת החוק, ובכלל זה במשרד הממונה עליה ובשר העומד בראשו, תוך הפגנת אומץ עיתונאי ועמידה איתנה ובלתי מתפשרת מול מוקדי כוח חזקים ממנו. באמצעות תחקיריו וחשיפותיו הצליח לא אחת לגרום לשינוי של ממש של המציאות".

על חסון כתבו השופטים כי הפרס מוענק לו "בשל כתיבתו המקצועית האמיצה המתאפיינת בחתירה לא מתפשרת לאמת, ועמידתו הנחושה על עיסוק בנושאים שאינם נוחים לרבים מאזרחי ישראל. חסון הוא אחד העיתונאים היחידים בישראל שבחר, בעקבות זוועות 7 באוקטובר, להפנות זרקור גם לגורלם של תושבי רצועת עזה, ולהציג את סבלה של האוכלוסייה האזרחית בעקבות המלחמה. הוא מעניק באופן שיטתי ומתמשך קול לאוכלוסייה שעיתונאים ברוב כלי התקשורת בישראל נמנעים מלעסוק בה".