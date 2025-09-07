הרב אליעזר מלמד, רב היישוב הר ברכה וראש ישיבת הר ברכה נשאל בימים האחרונים האם אדם שרואה את ליקוי הירח הערב ומתפעל מכך צריך לברך.

הוא השיב כי "על כל תופעת טבע מיוחדת ומרשימה, כדוגמת הר געש בהתפרצותו, גייזר, מפלי מים מרשימים וליקוי חמה או לבנה, צריכים לברך 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית'".

הרב מלמד הוסיף כי "אף שחכמים לא הזכירו תופעות אלו מברכים עליהם, כי מה שחכמים מנו אינם אלא דוגמאות, ללמדנו שכל הרואה תופעת טבע מרשימה כדוגמתם מברך. אמנם מי שאינו מתפעל מכך, אינו מברך. אבל מי שיוצא החוצה כדי לראות את ליקוי הלבנה כפי הנראה מתפעל מכך, וממילא יברך 'עושה מעשה בראשית'. (פניני הלכה ברכות טו, ו. ראו שער העין ז, הערה טו; אול"צ ח"ב מו, סג)".

עוד באותו נושא: הערב: ליקוי ירח מלא בשמי ישראל

הערב (ראשון) תתרחש תופעה אסטרונומית מרהיבה: ליקוי ירח מלא, המכונה גם "ירח דם", שייראה ברחבי הארץ.

הליקוי יהיה ארוך במיוחד - השלב של הליקוי המלא יימשך כ-80 דקות. שיאו של הליקוי - בשעה 21:12.

ליקוי הירח צפוי להיראות בשמי באירופה, אפריקה, אסיה ואוסטרליה.