שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר, החליטו למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

ההחלטה התקבלה לאחר ששר הביטחון ערך ראיונות עם מספר מועמדים ובחן את האפשרויות השונות.

הלוי, ששימש בתפקידים בכירים ומגוונים במשטרת ישראל לאורך השנים, כולל מפקד הימ"מ, מפקד להב 433, מפקד משמר הגבול, מחוז דרום ומחוז ירושלים.

במסגרת המינוי, הלוי יקבל את דרגת אלוף. בהודעה מטעם שר הביטחון נמסר כי "העובדה שצבר ניסיון נרחב בתחום הביטחוני והפלסטיני הופכת אותו למועמד המתאים ביותר למלא את התפקיד".

בנו של הלוי, פקד ייטב לב הלוי ז"ל, שירת כלוחם וקצין בימ"מ ונפל בפעילות מבצעית במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שיבח את הלוי על ניסיונו הרב בתפקידי המפתח אותם מילא במשטרת ישראל, וציין: "ליוֹרם הלוי ניסיון רב מתוקף מגוון התפקידים אותם מילא בעבר בהצטיינות רבה במשטרת ישראל, כולל כמפקד מחוז ירושלים, ומכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני, ואני משוכנע שימלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר".