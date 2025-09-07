חברת הבונדסטאג הגרמני, קטרין גרינג-אקארדט, נקלעה לאזעקה דרמטית במהלך ביקור בבית היתומים היהודי "משפחה" באודסה שבאוקראינה, בו מתחנכים 124 ילדים יהודיים.

האזעקה אילצה אותה ואת הילדים לרוץ למקלט, והמחישה את המציאות הקשה של חיי היומיום תחת המלחמה באוקראינה.

גרינג-אקארדט, שפגשה את הילדים לראשונה לפני כשלוש שנים, לאחר שנמלטו במבצע הצלה בהובלת הרב אברהם וולף, מייסד בית היתומים ורבה הראשי של דרום אוקראינה, התקבלה בחום על ידי הילדים והצוות.

היא שוחחה עמם, זיהתה פרצופים מוכרים מהביקור הקודם, ואיחלה להם הצלחה בשנת הלימודים החדשה.

האזעקה קטעה את המפגש, והותירה רושם עז על חברת הפרלמנט. "החוויה במקלט הראתה לי את המציאות שבה חיים הילדים האלה", אמרה חברת הפרלמנט הגרמני, והוסיפה כי "חוסנם הוא מקור השראה". בנוסף, היא הביעה תקווה לשלום ושגשוג באוקראינה.

הרב וולף ציין כי הביקור, למרות האיום המתמיד, מסמל את כוחה של הקהילה היהודית. "הילדים שפגשה כפליטים בברלין מארחים אותה כעת בביתם - זו עדות לחוסן שלנו", אמר בסיום הביקור.

על רקע ניסיונות ארה"ב להוביל לשלום ולסיום הלחימה הקשה, גרינג-אקארדט קראה למאמץ בינלאומי להשבת הביטחון לאוקראינה.