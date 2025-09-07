גורם במנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס מסר כי מנגנוני הביטחון של הארגון הוציאו להורג בעזה שישה "סוכנים" שהודו במסירת מידע לישראל.

"חרב ההתנגדות לא תחוס על מי שמעז להיות פגיון בגבה של ההתנגדות ואנשיה הגיבורים," טען.

הוא הוסיף כי ההוצאות להורג בוצעו "לאחר שהוכחה מעורבותם של הסוכנים במסירת מידע שסייע לישראל לתקוף בתים, אזרחים ולוחמים במהלך המלחמה ברצועת עזה".

לדבריו, "פסק הדין הוצא לפועל לאחר השלמת ההליכים הביטחוניים וההלכתיים, וחמאס נוקטת גישה נחרצת נגד סוכנים וכל גורם המהווה סכנה ישירה לחזית הפנימית ולעמידתו האיתנה של העם הפלסטיני".