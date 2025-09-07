מחמוד מרדאווי, מבכירי ארגון הטרור הרצחני חמאס, טוען כי ישראל ממשיכה להתעלם מהצעת המתווכים שהסכים לה חמאס בנוגע להפסקת אש ברצועת עזה.

מרדאווי טען כי "ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אינו מעוניין במשא ומתן כלשהו להפסקת המלחמה, חותר להקפיא את המשא ומתן ומציב מכשולים בפני כל ניסיון להגיע להסכם הפסקת אש".

לדבריו, "חמאס תומכת בהצעה שהגישו המתווכים ומברכת על כל הצעה חדשה שתענה על דרישות הארגון לסיום המלחמה ולהקלת הסבל של התושבים הפלסטינים".

אמש פרסם חמאס הודעה רשמית, שבה חזר הארגון על "מחויבותו ודבקותו בהסכמה שהכריז עליה ב-18 באוגוסט האחרון, יחד עם ארגונים פלסטיניים נוספים, בנוגע להצעת המתווכים להפסקת אש."

עוד נמסר בהודעה כי חמאס הדגיש את "פתיחותו לכל רעיון או הצעה שיובילו להפסקת אש קבועה, לנסיגה מלאה של כוחות הכיבוש מהרצועה, להכנסת סיוע ללא כל תנאי, ולחילופי אסירים משמעותיים באמצעות משא ומתן רציני דרך המתווכים".