ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט קרא לגדי איזנקוט בפגישתם היום (ראשון) לאחד כוחות למפלגה גדולה בראשותו של בנט, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, מסר ברוח דומה, העביר בנט ליו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן בפגישתם לפני כשבועיים.

עוד דווח כי בנט היה רוצה להשלים את האיחודים בטווח של כמה שבועות או חודש. גישתו היא שצריך לייצר מפלגה גדולה בראשותו בהקדם, כדי לסמן לציבור מה האלטרנטיבה לנתניהו.

איזנקוט השיב לבנט שהוא לא פוסל את הרעיון אך ישקול אותו בהמשך. לדעתו, איחוד מוקדם מדי, ישמש את נתניהו לקמפיין נגד. גם אביגדור ליברמן אמר לבנט שזו לא העת לעסוק באיחוד כוחות ומבחינתו החלטה בנושא תתקבל סמוך למועד הבחירות - לכשייקבעו.

מוקדם יותר היום, פורסמה מטעמו של בנט, תמונה משותפת עם איזנקוט בתום המפגש ביניהם. "השניים שוחחו על המלחמה בעזה והדחיפות בהשבת החטופים, על ההידרדרות במצבה הבינלאומי של מדינת ישראל ובפעולות ליצירת הנהגה חדשה וטובה לישראל, שתאחד את העם. פגישה זו הינה בהמשך למספר פגישות שקיימו השניים בשבועות האחרונים וכחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה".