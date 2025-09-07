שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את סבב המינויים של הרמטכ"ל אייל זמיר שגרם לעימות ביניהם בשבועות האחרונים, אך פסל שני מינויים.

אחד הקצינים הבכירים שמינויו נפסל הוא רמ"ט פיקוד הדרום, תא"ל מנור ינאי, שהיה מיועד להתמנות לתפקיד ראש מטה זרוע היבשה. מדובר באחד משני התפקידים הבכירים ביותר בסבב הנוכחי.

הקצין השני שקידומו נעצר הוא תא"ל אליעד מואטי שהיה אמור להתמנות למפקד אוגדה 210. בתחילת המלחמה שימש מואטי כמפקד חיל הגנת הגבולות.

המינויים שאושרו ויצאו אל הפועל במסגרת הסבב: תת-אלוף ברק חירם יקודם וימונה לראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, ותת-אלוף ציון רצון למפקד קורס פיקוד ומטה במכללות הצבאיות. תת-אלוף מורן עומר ימונה לראש חטיבת התכנון באגף התכנון.

בתפקידי הפיקוד בשטח, תת-אלוף מני ליברטי ימונה למפקד אוגדה 98 (עוצבת האש) בפיקוד המרכז ותת-אלוף יפתח נורקין למפקד אוגדה 36 (עוצבת געש).

אלוף-משנה אלעד צורי ימונה למפקד אוגדה 99 (עוצבת הבזק) בפיקוד המרכז ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה בני אהרון למפקד אוגדה 146 (עוצבת המפץ) בפיקוד הצפון ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה לירון בטיטו למפקד אוגדה 143 (עוצבת שועלי האש) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף, ואלוף-משנה אליאב אלבז למפקד אוגדה 252 (עוצבת סיני) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף.

בתפקידי המטה, תת-אלוף א' ימונה לראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, ואלוף-משנה ל', שהיה קצין המודיעין של פיקוד הדרום במבצע 'שומר החומות' - ימונה לקצין מודיעין ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יאיר צוקרמן ימונה למפקד קורס מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה יניב בארוט למפקד המרכז לאימוני יבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה אור וולוז'ינסקי לקצין שריון ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף, ואלוף-משנה אלי דוד לקצין הנדסה ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף.

עוד ימונו: אלוף-משנה יפעת יגר לראש חטיבת התכנון וכוח אדם באגף כוח האדם ותועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה חי כפיר מגנאזי לראש חטיבת הטכנולוגיה והלוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה בנימין אמינוב לראש חטיבת מחקר ופיתוח במפא"ת ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה ציון בננו לראש מחלקת לוגיסטיקה ומבצעים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ואלוף-משנה דקלה אליהו לראש מטה דובר צה"ל באגף המבצעים.

בדרג הסא"לים, סגן-אלוף אמילי חייבי תמונה לראש מחלקת תכנון אסטרטגי באגף התכנון ותועלה לדרגת אלוף-משנה, סגן-אלוף יובל ליטוין לראש מחלקת מדיניות ואסטרטגיה באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה, סגן-אלוף אלכסנדר קינדלר לראש המרכז לניתוח מערכות באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה, וסגן-אלוף קרנית שלו לסגן מבקר צה"ל ותועלה לדרגת אלוף-משנה.