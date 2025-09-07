חגיגת מבצע הביפרים צילום: באדיבות המצלם

בישיבת אבינועם שבשומרון התקיימה הבוקר (ראשון) חגיגה מיוחדת לציון יום השנה למתקפת הביפרים - המבצע החשאי שייחס לישראל ואשר גרם, בין היתר, לקריסת חיזבאללה בלבנון.

האירוע כלל ריקודים, סעודה חגיגית ותפילות הודיה, בהשתתפות תלמידי הישיבה ורבניה. לדברי אנשי הישיבה, מדובר ב"יום היסטורי של התגלות זרוע ה'", שראוי להיחגג מדי שנה כיום של גאולה וישועה.

הרב חנניה רכל, מרבני הישיבה, כתב לרגל האירוע: "מִזְמוֹר שִׁירוּ לַה' שִׁיר חָדָשׁ; כִּי נִפְלָאוֹת עָשָׂה, הוֹשִׁיעָה לּוֹ יְמִינוֹ וּזְרוֹעַ קָדְשׁוֹ..." ובהמשך כתב, "י"ד באלול, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו! יום מבצע 'הביפרים' תחילת המהפך הגדול... ועד ידו נטויה עלינו לטובה!".