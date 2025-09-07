הרב ישי אנגלמן, מרבני ישיבת מעלה אדומים, מפרסם שיר חדש בשם 'זכרנו לחיים', שנכתב והולחן בעקבות תקופת שיקום אישית שעבר לאחר פציעתו קשה במלחמה.

לדבריו, "עבור רבים מהפצועים, תקופת השיקום היא תקופה מאתגרת שאינה מסתיימת בשחרור מבית החולים. עבורי, הנגינה וההלחנה יצרו מרחב ייחודי, כמו איזה אי שקט לנפש והנשמה בתוך ים סוער".

השיר החדש, 'זכרנו לחיים', הוא הראשון מבין שירים שהלחין מאז הפציעה, והוא מבטא לדבריו תחושות עמוקות שרבים חווים בשנתיים האחרונות. "החללים שנפערו בחיים שלנו, כפרטים וכחברה, מעוררים אותנו שוב לבקש על הדברים הפשוטים, חיים טובים ושלום", הוא מסביר.

"כולנו זקוקים למשהו שירפא את הלב מחרדת הקרב ואימת המלחמה", מוסיף הרב אנגלמן. "מחשבות על חיים שאינם ועל חיים שאנו מייחלים שיהיו מלוות אותנו בכל עת, ומעל לכל מרחפת תפילה חרישית להמשיך ולפעול כאן בחיים, והכל 'למענך אלהים חיים'".

השיר החדש יוצא במסגרת פרויקט 'מזמור לאסף', לזכר בנם של הרב אנגלמן ורעייתו - אסף, שנפטר בלידתו בערב ראש חודש אלול תשפ"ב. זהו השיר השני בפרויקט, לאחר 'שימו לב על הנשמה' שיצא לפני כשנה. הרב אנגלמן מסיים בפנייה אישית, "אני מזמין את כולם להצטרף יחד אל התפילה שבשיר, ויחד נזכה להיכתב לחיים טובים ולשלום".