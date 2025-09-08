במהלך פעילות מבצעית במרדף אחר טרקטורון עם חשודים בשטח פתוח בסמוך למעלה עירון נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה.

כתוצאה מהירי נפצע שוטר באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול ובהמשך נקבע מותו.

כוחות משטרה נמצאים במקום ומנסים לאתר את החשודים במעשה.

מוקדם יותר היום גבר בן 35 נפצע קשה לאחר שנורה בעיר חריש שבצפון על רקע פלילי. צוות מד"א פינה אותו עם פציעות חודרות לבית החולים הלל יפה שבחדרה.

חובש בכיר במד"א משה כהן סיפר: "חברנו לגבר שנפצע קשות באירוע אלימות. הפצוע, גבר בן 35, היה בהכרה וסבל מפציעות חודרות ומדימום משמעותי בגופו. ידענו שמצבו קריטי - ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב".