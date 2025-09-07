מסעה של נבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורסל הגיע הערב (ראשון) לסיומו. השחקנים נלחמו מול יוון אבל הפסידה בשלב שמינית הגמר 84-79 ליוון והודחה בשלב שמינית הגמר.

המשחק נשלט על ידי היוונים מהרגע הראשון. בהובלת כוכב ה-NBA, יאניס אנטטוקומפו, פתחה יוון פער מוקדם ושמרה על הובלה יציבה לאורך כל המחצית הראשונה.

הנבחרת הישראלית מצאה את עצמה במרדף מתמיד לאורך כל שלבי המשחק כשיוון שולטת בקצב גם במחצית השנייה.

אנטטוקומפו סיים את המשחק עם 37 נקודות ו-10 ריבאונדים. לישראל הירבו לקלוע: דני אבדיה 23, תומר גינת 15 ורומן סורקין 14.