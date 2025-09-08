שר הביטחון ישראל כ"ץ שוקל לאשר שהיית יהודים בקבר יוסף במשך יותר משלושה ימים ברציפות - במהלך ימי ראש השנה, כך דווח בעיתון ידיעות אחרונות.

על פי הדיווח, בימים האחרונים פנה ראש ישיבת "עוד יוסף חי" בשכם, הרב יוסי אליצור, במכתב לשר כ"ץ בבקשה שיאפשר לתלמידי הישיבה לחגוג את ראש השנה במתחם קבר יוסף. על המכתב חתמו גם חבר הכנסת צבי סוכות וראש מועצת שומרון יוסי דגן.

"בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים", כתבו הפונים לשר לשר כ"ץ והוסיפו, "הגיעה העת שמשרד הביטחון בהובלתך יתקן את המצב, ויעביר מסר חשוב כי עם ישראל חי זוכר היטב את המקומות הקדושים לו, ולא יפקיר אותם שוב".

מלשכת שר הביטחון נמסר בתגובה: "לאור החשיבות הרבה של תפילות יהודים בקבר יוסף הצדיק, שר הביטחון יבחן את הנושא ויקבל החלטה לאחר התייעצות עם גורמי הביטחון".

צה"ל עזב את מתחם הקבר לפני כ-25 שנים למרות שהוגדר כמובלעת ישראלית בתוך שטח A. מאז ניתן להיכנס למקום רק מספר פעמים בשנה, בתיאום מראש עם צה"ל ותחת אבטחה כבדה. במהלך התקופה השחיתו פלסטינים את אזור הקבר מספר פעמים.