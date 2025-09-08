הרב שמואל אליהו: הסיבה שמבקשים ממני יותר ברכות מהרגיל באדיבות המצלם

רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, מתייחס לטקס 'פולסא דנורא' שנערך נגדו על ידי אדם שעניינו נידון בבית הדין בראשותו של הרב ומספר כי הוא מרגיש כיצד הקללה הופכת לברכה.

"בימים האחרונים אני הולך ברחוב ומבקשים ממני אנשים שאברך אותם הרבה יותר מהרגל. שאלתי אנשים 'מה קרה לכם'?. אמרו לי, 'לא, שמענו שביזו אותך והאדם שביזו אותו, הברכות שלו שוות פי כמה. אז תברך אותנו'" פתח הרב אליהו.

הוא הסביר, "מה זה ביזו? יש איזה אחד שהיה בבית הדין לפגיעות מיניות אצלנו. הוא מחשיב את עצמו כמו מקובל. הזהרנו אותו, אבל לא עזר. אבל האדם במקום להוריד את הראש, לעשות תשובה, החליט לעשות לי פולסא דנורא. אני חושב שכל מי שעסק בפולסא דנורא נמצא בסכנת נפשות - אבל זה עניין אחר".

"בכל מקרה, אני יכול לברך, ומי שרוצה ברכה, קחו. שתהיה לכם ברכה, שנה טובה, שנה מתוקה, שנה שמחה, שנה טהורה, שנת קדושה, שנה שהחיילים ינצחו, שהחטופים יחזרו ושהפצועים יתרפאו. שתהיה גאולה לעם ישראל", סיכם הרב אליהו.