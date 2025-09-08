איש התקשורת ברל'ה קרומבי תקף בחריפות את "מועצת אוקטובר", שהוקמה על ידי נפגעי מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר, בקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית.

קרומבי כתב כי מדובר ב"אחד מארגוני המחאה הרדיקליים" והאשים את נשיא המדינה יצחק הרצוג, שהשתתף בכנס של המועצה, כי הוא פועל לטובת המחאה נגד הממשלה.

בפוסט שפרסם כתב קרומבי, "תפנימו טוב את הביזיון שנקרא בוז'י הרצוג. נשיא המדינה שממומן מכספי המיסים של כולנו השתתף אתמול בכנס 'חירום' של אחד מארגוני המחאה הרדיקליים, 'מועצת אוקטובר' שמתחזה לפורום משפחות שכול ופועל כחלק מהמחאה להפלת הממשלה. בוז'י, נשיא קפלן".

הוא הוסיף, "למי שלא מבין את האבסורד שיכנס לדף של מועצת אוקטובר ויראה איך הם הרחיבו את ההגדרות של 'משפחה שכולה' או 'נפגעי המלחמה' לכל אחד מאזרחי מדינת ישראל, כך שכל אדם יוכל להצטרף לארגון שלהם, ואז הם רצים להגיד שהם מייצגים 'משפחות שכולות' ואנשים שנפגעו מהמלחמה. בפועל מדובר בעוד ארגון מחאה קלאסי".

לסיום כתב: "הארגון הזה הוא אחד מהגופים הרבים שזורעים פה שנאה ופילוג והסתה נגד הממשלה. אתמול בוז'י הרצוג בחר להשתתף במפגן המחאה הזה. בושה".

דבריו של קרומבי עוררו תגובות חריפות מצד משפחות שכולות. רפי בן שטרית, אביו של אלרואי הי"ד, כתב, "לא מאחל לך להיות משפחה שכולה. עוד 200 שנה תגיע לקרסולי הימניות שלי. אני בז לך מעומק הלב. רד על ארבע עכשיו ותתחיל לצחצח את נעלי בני הגיבור אלרואי הי"ד שנהרג כדי שאתה תוכל להסית נגד ההורים שלו. חלאה".

אייל אשל, אביה של רוני הי"ד, כתב, "אני נחשב למשפחה שכולה בעיניך? אתה מאשר לי?". בנוסף קרא לקרומבי, "אם תרגיש צורך לכפר על התועבה שפרסמת פה, אתה מוזמן לקחת חלק בהקמת פארק לזכרה של בתי הגיבורה רוני".

יורם יהודאי, אביו של רון הי"ד, כתב, "הילד שלי נרצח ב-11:47 בשבעה באוקטובר. אתה מאשר לי להיות חלק ממועצת אוקטובר? תודה מראש".