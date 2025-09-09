השעון מתקתק לקראת סוף השנה, ואם עדיין לא מצאתם את בן או בת הזוג שלכם - זו ההזדמנות האחרונה שלכם השנה!

פרויקט 252 מביא את אירוע הזום-ספידייט הגדול האחרון של השנה, שבו כמעט אלף מחפשי זוגיות יעברו עד 7 דייטים מהירים במקביל תוך 60 דקות בלבד.

"זה האירוע שכולם מחכים לו בסוף השנה", מסביר גבי דניאל, מנהל התוכן של הפרויקט. "יש משהו מיוחד בספידייט של סוף השנה - האנרגיות יותר גבוהות, האנשים יותר נחושים למצוא זוגיות, והתוצאות פשוט מדהימות. באירוע הספידייט הקודם שלנו, יותר משליש מהמשתתפים יצאו עם מאצ'ים חזקים".

זום-ספידייט האחרון של השנה! צילום: פרויקט 252

מהספידייט לחופה - זה לא חלום, זה קורה בפועל

ולא מדובר רק על מאצ'ים רגילים. "קיבלנו עשרות סיפורים מרגשים מאנשים שהשתתפו בספידייט שלנו בעבר והדבר הוביל אותם ישר לחופה", מספר דניאל בהתרגשות. "זה הכח האמיתי של המערכת - לא רק להכיר, אלא להכיר נכון. כמה מהם אפילו מתכננים כבר את החתונה ושולחים לנו הזמנות!"

איך זה עובד? יותר פשוט מכל מה שהכרתם עד עכשיו

הקונספט הפשוט אך גאוני: נרשמים באתר, ממלאים שאלון התאמה, ולקראת האירוע מקבלים לו"ז מפורט עם כל הדייטים שיהיו לכם. ביום שלישי ט"ז באלול (9.9) בשעה 20:30 - מתחילים להכיר! כל דייט נמשך כ-9 דקות עם הפסקה קצרה לנשימה, ובסוף הערב מסמנים עם מי הייתם רוצים להיפגש. אם יש התאמה הדדית - בינגו! המערכת מקשרת ביניכם להמשך ההכרות.

למה דווקא עכשיו? כי זה אכן האירוע האחרון השנה

צוריאל גביזון, יזם פרויקט 252, מדגיש את החשיבות המיוחדת של האירוע הזה: "לא מדובר כאן רק על עוד ספידייט. זה באמת האירוע האחרון של השנה, וכל מי שרוצה להיכנס לשנה החדשה עם בן או בת זוג - זו ההזדמנות שלו. יש לנו נתונים ברורים שמראים שבספידייטים של סוף השנה, שיעור ההצלחה עולה ב-40% לעומת אירועים רגילים".

מה עוד מייחד את המערכת? האלגוריתם החכם של חברת Corona Crush זוכר בדיוק את מי כבר פגשתם בעבר, כך שגם אם זו לא הפעם הראשונה שלכם - תפגשו רק פרצופים חדשים עם פוטנציאל התאמה גבוה במיוחד.

המספרים מדברים בעד עצמם

"במקום לבזבז שעות על דייט אחד שעלול להסתיים באכזבה, אתם עושים בדיקה מהירה עם 7 מועמדים איכותיים", מוסיף גביזון. "ומה שהכי יפה? אנחנו רואים שגם מאצ'ים שנולדים בספידייט מתפתחים לקשרים רציניים יותר מהר מהרגיל - כנראה כי מדובר בפורמט שונה מהרגיל שמוריד את החסמים שיש בדייט רגיל".

ההרשמה לאירוע עולה 50 ש"ח בלבד (לחברי פרויקט 252 רק 20 ש"ח) ומספר המקומות מוגבל. ההרשמה נסגרת בשעה 17:00 ביום האירוע.

אז לפני שהשנה נגמרת ואתם מוצאים את עצמכם ללא זוגיות - תנו לעצמכם הזדמנות אחרונה למצוא את האהבה!

