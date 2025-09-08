שר החינוך יואב קיש שלח מכתב התראה לחברת הכנסת ושרת החינוך לשעבר לימור לבנת, בעקבות דברים שאמרה בראיון בערוץ 13 כשייחסה לו באופן שקרי, לדבריו, החלטה למחוק ממבחני הבגרות באזרחות ערכי דמוקרטיה מרכזיים.

לדבריו, במהלך הראיון אמרה לבנת, "קומיסר החינוך יואב קיש החליט למחוק מבחינות הבגרות הקרובות באזרחות את ערכי הדמוקרטיה הליברלית, זכויות חברתיות, ביקורת על כוח הרוב, איזונים ובלמים לכוחו של השלטון". קיש טוען כי מדובר ב"פרסום כוזב ולשון הרע", המהווה עוולה אזרחית לפי החוק.

במכתבו הבהיר קיש כי המיקוד בלימודי האזרחות נקבע כבר בשנת 2020, בתקופת מגפת הקורונה, ונעשה "באופן חריג וחד פעמי" לטובת תלמידים ומורים, תוך שמירה על עקרונות הדמוקרטיה והצירים המרכזיים של תוכנית הלימודים. לדבריו, מאז לא חל כל שינוי במיקוד, והוא יישאר בתוקפו עד יוני 2026.

שר החינוך ציין כי עקרונות הדמוקרטיה הליברלית, זכויות האדם והאזרח, חירות ושוויון, מגילת העצמאות, הגבלת השלטון, זכויות מיעוטים, פלורליזם וסובלנות, נלמדים במלואם בכל השנים כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

הוא הדגיש כי הדברים הובהרו גם במכתב רשמי של מנכ"ל משרד החינוך לראשי הרשויות המקומיות.

בסיום המכתב דרש קיש מלבנת לפרסם התנצלות פומבית בנוסח שיאושר על ידו, לדאוג לפרסום ההתנצלות גם בערוץ 13, ולהימנע מפרסומים נוספים בעלי אופי דומה. הוא התריע כי אם לא תעשה כן בתוך שבעה ימים, יפנה לערכאות משפטיות וידרוש פיצוי כספי.

קיש הוסיף בסיום דבריו כי "ראוי היה מי שכיהנה כשרת חינוך להפגין ידע פדגוגי ולבדוק את העובדות טרם פרסום שקרי ומכפיש".