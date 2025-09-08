ממשלת ישראל החליטה לנקוט בצעדים נגד ממשלת ספרד בעקבות התבטאויות אנטישמיות חוזרות מצד בכירים בממשלה.

על פי החלטת השרים יריב לוין וגדעון סער ישראל תטיל סנקציות אישיות על סגנית ראש ממשלת ספרד ושרת העבודה יולנדה דיאז ושרת הנוער סירה רגו.

החלטה זו התקבלה לאחר סדרת התבטאויות של השתיים שלדברי גורמים במשרד החוץ "הובילו את ממשלת ספרד לסטות מקו של יחסים דיפלומטיים עם ישראל לטובת גינויים נחרצים כלפי מדיניותה".

עוד ציינו כי "השרה דיאז, במיוחד, פרסמה הצהרות חמורות בעניין ההכרה במדינה פלסטינית, גינויי פשעי מלחמה ושיח אנטישמי בשורת אירועים, כולל קריאות להחרים מוצרים ישראלים ולסנקציות על ישראל. במהלך השנה האחרונה, דיאז הצהירה כי ישראל היא 'מדינת ג'נוסייד' והובילה קריאות נרחבות להטיל סנקציות בינלאומיות נגד ישראל, כולל דרישה להפסיק את הסחר הביטחוני עם המדינה"

ביחס לשרה רגו צויין כי היא "פירסמה ב-7 באוקטובר 2023 פוסט בו הצדיקה את הטבח. באפריל 2025 היא כינתה את ישראל 'המדינה הג'נוסיידית', יצאה נגד סחר ביטחוני איתה ואמרה שאסור שאפילו יורו אחד יגיע לישראל. במאי 2025 היא קראה לניתוק יחסים מלא ולסנקציות והסיתה את האיחוד האירופי לנתק את כל הקשרים עם ישראל ולנקוט נגדה סנקציות בכל הרמות".

בהחלטה נכתב כי השתיים לא יורשו להיכנס לישראל והמדינה לא תקיים קשרים כלשהם עימן.