אבי סוויסה, חובש באיחוד הצלה, מזירת הפיגוע איחוד הצלה

אבי סוויסה, חובש ודובר המגזר החרדי-דתי באיחוד הצלה, היה מהראשונים שהגיעו לטפל בפצועים בפיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים.

סוויסה תיאר את הרגעים הראשונים בזירה, "בוקר קשה מאוד. אני עומד כאן בצומת, שומע קולות של ירי, אחרי כמה שניות אנשים רצים לכיווני ואני מבין שיש כאן אירוע קשה מאוד. אני מגיע בתוך מספר שניות לזירה ואנחנו רואים פה זירה קשה עם עשרות אנשים שוכבים. זירה קשה מאוד".

בפיגוע נרצחו חמישה בני אדם, בהם שלושה בשנות ה-30 לחייהם ושניים בשנות ה-50 לחייהם. שבעה נוספים נפצעו, בהם אחד במצב אנוש וארבעה קשה. המחבלים חוסלו על ידי חייל צה"ל שירה לעברם.

לאחר הפיגוע נסגרו המעברים בעוטף ירושלים, ובפיקוד המרכז, יחד עם המשטרה ושב"כ, פתחו בבירור זהות המחבלים ופרטי האירוע.

שימי גרוסמן, מתנדב זק"א, סיפר: "כשהגעתי למקום ראיתי שדה קרב, עשרות אזרחים רצים בבהלה ומצביעים על נפגעים סמוך לאוטובוס שעמד בצומת. על האוטובוס ראיתי סימני ירי, ובסמוך שכבו מספר אנשים עם פציעות קשות מאוד, סייעתי בביצוע פעולות מצילות חיים במקום, לצערי מותם של שלושה נקבע במקום. מספר נפגעים נוספים פונו לבתי החולים במצב אנוש קשה ובדרגות פציעה שונות".