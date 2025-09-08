מדד של המכון למדיניות העם היהודי בחן את עמדות הציבור בישראל לגבי היום שאחרי המלחמה בעזה.

הממצאים הראשונים מלמדים על קווים אדומים ברורים, לצד נכונות לשקול פשרות קשות למען השגת יעדים לאומיים, ובהם החזרת החטופים.

ביחס לאפשרות שחמאס ימשיך לשלוט ברצועה, 55% מכלל הישראלים השיבו כי הם מתנגדים לכך "בשום תנאי". בקרב היהודים נרשמה התנגדות של 58%, ובקרב הערבים - 44%. מנגד, 40% מהישראלים ציינו שייתכן ויסכימו לכך לשם השגת מטרות אחרות, בהם שחרור החטופים.

הפערים בסוגיה זו בולטים על פי השתייכות אידיאולוגית: 91% מהימין מתנגדים לחלוטין, לעומת רוב מהמרכז ושמאלה שמוכנים לשקול את האפשרות.

בשאלת שחרור מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במסגרת עסקת חטופים, 11% מהישראלים השיבו שיסכימו לכך, ועוד 57% השיבו שייתכן ויסכימו לצעד כזה לצורך השגת מטרות אחרות. 32% השיבו כי לא יסכימו לכך "בשום תנאי".

בסוגיית נסיגה לקו הגבול של הרצועה ללא שמירה על פרימטר ביטחוני, 61% מכלל הישראלים ו-68% מהיהודים הביעו התנגדות מוחלטת. 29% אמרו שייתכן וישקלו זאת, בעיקר משמאל ומהמרכז.

באשר לשליטת הרשות הפלסטינית בעזה, 60% מהציבור הישראלי מסכימים או מוכנים לשקול את האפשרות. מנגד, 41% מתנגדים לה "בשום תנאי". בקרב תומכי מפלגות הימין והקואליציה נרשמה התנגדות גורפת, בעוד שבקרב המרכז והשמאל - רוב מוכן לשקול את המהלך.

לגבי האפשרות של ממשל צבאי זמני בעזה, הציבור נחלק כמעט שווה בשווה: 24% תומכים בכך ללא סייגים, 30% מוכנים לשקול זאת לצורך השגת מטרות אחרות, ו-46% מתנגדים. בקרב תומכי הימין, ובמיוחד בציונות הדתית ובעוצמה יהודית, נרשמה תמיכה בולטת באפשרות זו, לעומת רוב המתנגדים במרכז ובשמאל.