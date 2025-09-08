אחרי התנחומים למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה לפצועים חייבים לומר: הפיגוע של היום הוא תשובה ישירה של הטרור להחלטת בג"ץ הנוח'בות מאתמול המעודדת טרור.

במרץ 94', בניסיון להצדיק את הסכמי אוסלו, אמר ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל: "המשטרה הפלסטינית תילחם בחמאס בלי בצלם, בלי בג"ץ ובלי אימהות נגד שתיקה". רבין טעה בגדול וצדק בגדול.

הוא טעה בגדול במחשבה הנאיבית כאילו המשטרה הפלסטינית תילחם בטרור. כל מי שעיניו היו בראשו ידע שמחבלים לא יהפכו את עורם ויתחילו להילחם בטרור. אנחנו, שהתנגדנו להסכמי אוסלו וזעקנו 'אל תתנו להם רובים' צדקנו בגדול.

אבל רבין גם צדק בגדול בסַאבְּטֵקְסְט שבדבריו, שאנחנו לא באמת יכולים להילחם בטרור בכלל ובחמאס בפרט, כל עוד בג"ץ מפריע לכוחות הביטחון לעשות את מלאכתם, וכל עוד ארגונים כמו אימהות נגד שתיקה, בצלם והאגודה לזכויות האזרח מגישים עתירות הזויות, ובג"ץ דן באותן עתירות ומקבל על פיהן החלטות לטובת אויבינו.

בג"ץ הנוח'בות של אתמול היה אחד המדרבנים של הפיגוע של היום.

ככל שהמחבלים מקבלים תנאים טובים יותר, וככל ששופטי בג"ץ מעסיקים את עצמם ואת משאבי הציבור בתנאי הכליאה ובדאגה לתפריט של מי שאיבדו כל צלם אנוש באכזריותם, כך גוברת המוטיבציה של הטרור.