ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בצהריים (שני) לזירת פיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו שישה אזרחים.

נתניהו אמר במקום, "אנחנו במלחמה בטרור במספר חזיתות. נחריב את חמאס ונשחרר את חטופינו, לצערנו לא הצלחנו למנוע את הפיגוע הבוקר".

בהתייחסותו לפעולה בשטח ציין נתניהו, "פעל פה חייל בחטיבה החרדית חשמונאים בקור רוח. סייעו בעדו שני אזרחים חרדים שהתחמשו. צריך להבין שכולנו במלחמה הזו - צריך לעמוד יחד".

נתניהו, שהיה אמור להעיד היום בבית המשפט ועדותו בוטלה בשל הפיגוע, פנה מהזירה במסר לבית המשפט: "בית המשפט - גם אתם במלחמה הזו, גם אתם חלק מהמלחמה הזו. אנחנו לא מקלים על אויבינו, נכה אותם שוק על ירך - וכך אתם גם צריכים לנהוג".