דובר זק"א לערוץ 7: "אשת הנרצח עמדה סמוך לגופה ובכתה בכי מר" צילום: ערוץ 7

איש זק"א, מוטי בוקצ'ין, שוחח עם ערוץ 7 בזירת בפיגוע בירושלים ותיאר רגע מזעזע במיוחד של סיוע לאישה שבעלה נרצח מירי המחבלים לנגד עיניה.

"המחבלים פתחו בירי על אזרחים שחלקם היו בתחנת האוטובוס וחלק באוטובוס עצמו. לצערי יש לנו הרוגים בזירה - אחד מהם גבר מבוגר שאשתו ראתה כיצד רוצחים אותו בדם קר. לאחר שנקבע מותו היא עמדה סמוך לגופה ובכתה בכי מר", שחזר בוקצ'ין.

הוא הוסיף "מדובר בזירה קשה מאוד ואנחנו פועלים לנקות אותה לאחר שהגופות פונו ממנה. אין ספק שמדובר באחת הזירות הקשות שראינו בירושלים מזה שנים. זמן רב לא ראינו פיגועים מהסוג הזה".