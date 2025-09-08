עדי ראייה לפיגוע הקטלני שאירע הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים מתארים את רגעי האימה, הירי הרצוף והפאניקה ששררה במקום.

נוסעים סיפרו על בריחה המונית מאוטובוס קו 62, אחרים על ניסיונות להציל פצועים באמצעות חגורות שאילתרו לחסימות עורקים.

"הייתי עם חלונות פתוחים ואני מתחיל לשמוע פתאום רעשים של יריות, אף אחד לא הבין פה בכלל מי נגד מי, מי המחבל, כמה מחבלים, למה מחבלים", סיפר אבי טולדנו לכאן חדשות.

טולדנו המשיך וסיפר: "היה מלא אנשים שברחו מתוך האוטובוס, מקו 62. היה פה צרורות של ירי ואנשים פשוט תפסו פה מחסה וברחו לתוך האתר של עבודות רכבת, לצדדים החיצוניים".

עוד הוסיף: "באמת בתחושה זה היה נצח, אבל אם אני מכמת את זה לדקות, זה היה בערך שתיים-שלוש דקות שהיה פה ירי פעיל. לקח איזה 20 שניות להבין את האירוע, ולאחר מכן היה פה, אפשר לומר אפילו איזה חצי שעה של פאניקה לא נתפסת".

"אנשים לא מבינים, רגע, הבן שלי, אח שלי, ההוא לא פה. היה פה אחד שהגיע עם, היה לו פה חיילים באזור, האם הם יש פה. היה פה לא, משהו, בוקה ומבולקה".

מלכה כהן, שהייתה באוטובוס שבו התרחש הפיגוע, סיפרה: "נכנסו מחבלים וירו בצורה לא רגילה. הם נכנסו מקדימה, אני לא יודעת מאיפה זה היה, אולי לא מקדימה. אני ירדתי בדלת האחורית, ירדתי ולא ידעתי איפה אני נמצאת. אבל ברוך השם, השם עשה לי נס וניצלתי. בהחלט נס".

עד הראייה חיים הירצמן תיאר את הניסיונות של האזרחים לטפל בנפגעים. לדבריו: "אני מגיע לזירה, אני רואה דבר ראשון שאין כמעט אנשים, אין כוחות הצלה, אין כוחות ביטחון. עומדים אזרחים ועם אמצעים, עם חגורות".

"הורדתי את החגורה שלי, צעקתי לאנשים שיביאו חגורות. אמרנו 'ויצקתי חגורות, חגורות'. וכל האנשים, בשביל לחסום עורקים, לא היה אמצעים לחסום עורקים. אמרתי לאנשים, 'תוריד את החגורה, תביא את החגורה', אנשים לא הבינו מה קורה, וחסמנו להם את העורקים לבד. וככה הצלנו חיים של אנשים".