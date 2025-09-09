על הצעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעסקה כוללת שתביא להשבת החטופים במחיר שחרור אלפי מחבלים, בלימת מבצע מרכבות גדעון, ופתיחה במו"מ בהובלת טראמפ עצמו לסיום המלחמה, שוחחנו בערוץ 7 עם אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני.

"אם התוצאה של הדבר תהיה חזרה מיידית של כל החטופים תמורת שחרור, שאני מקווה שיהיה כמה שפחות, של מחבלים, למדינות שאינן גובלות בישראל והסתלקות של חמאס מרצועת עזה שזה התנאי היחידי, כי אנחנו צריכים להגיע למצב שבו רצועת עזה אינה בשליטת חמאס. אם זו התוצאה יש על מה לדבר. אם התוצאה אחרת אז זה לא לעניין ואין שום סיכוי לכלום", אומר סיבוני המדגיש כי ישראל צריכה לתבוע מחמאס "כניעה ללא תנאי כפי שתבעו בנות הברית מגרמניה הנאצית ומיפן".

האם שחרור מחבלים אינו פוגע במונח 'כניעה ללא תנאי'? סיבוני סבור שאכן כן, אך "אנחנו חיים בעולם האפשר, ואם נשיג את המטרות כולן בתמורה לשחרור המחבלים הללו, אז אולי נוכל לבלוע את הגלולה המרה הזו".

באשר לסיכויי המהלך להבשיל מתקשה סיבוני לראות את הדבר קורה ועם זאת הוא סבור שעשתה נכון ישראל כאשר ענתה בחיוב עקרוני ולמעשה העבירה את מנוף הלחץ כשהוא פונה לעבר חמאס. "היינו צריכים להגיע עם ארה"ב להסכמה שמגיעים לכניעה מוחלטת של חמאס, כמו שארה"ב ובריטניה תבעו את הדבר מגרמניה הנאצית והשיגו את זה לפני שמונים שנה, כך היינו צריכים להגיע לתיאום כזה עם ממשל טראמפ".

לשאלתנו אם ניתן לשער או להעריך שחמאס יסרב להצעת טראמפ, משיב סיבוני בזהירות: "אני נזהר בהערכת האויב. יש לו היגיון משלו ואני לא תמיד מבין את ההיגיון הערבי חמאסי של האויבים שלנו. אני חושב שטוב יהיה אם לא ננסה לנבא מה הוא יעשה. שילמנו מחיר יקר על המחשבה שאנחנו מבינים מה עובר בראשו של סינוואר ולכן טוב שלא ננבא ולא נפיל את התפיסות המוסריות-מערביות שלנו על החמאס, ונחשוב שיש לו שיקולים כאלה".

לזאת הוא מוסיף ומציין כי חשוב שנתייחס בגישה מחמירה לאויב ונבין שהחמאס, כמו החותים, הוא אויב נחוש ש"מוכנים ויכולים לחיות על פיתה וזיתים לעוד מאה שנה, ונצטרך להילחם איתם עד שנהרוג אותם. קשה לי לראות אותם משחררים את כל החטופים שהם תעודת הביטוח שלהם. הם לא יסמכו על ערובות שונות כשאין להם את תעודת הביטוח שלהם, ועם זאת אני משאיר את הדברים פתוחים".

עוד מדגיש אל"מ סיבוני בדבריו כי מאחר והדרישה לכניעה מוחלטת לא הוצגה על ידי ארה"ב וישראל, הרי שהדרישה המתחייבת היא חזרה של כל החטופים והתפרקות חמאס. בהקשר זה הוא שב ומזהיר מעסקאות חלקיות ומסעיף מטריד שכלול בהצעה האמריקאית: "אני נזהר מאוד מהרעיון שנמצא בהצעה האמריקאית, שיתקיים מו"מ אחר כך וכשהוא מתקיים לא תהיה לחימה. המשמעות היא שהמו"מ יוכל להימשך לנצח ובתקופה הזו חמאס ישתקם. אנחנו צריכים לסלק את חמאס מרצועת עזה".

נקודה חשובה נוספת בדבריו של סיבוני: "חמאס הוא רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה. יש בעזה אספסוף ברברי ואם לא יהיה חמאס הם יוציאו מתוכם חמאס חדש ויקראו לו בשמות שונים. לא ניתן לשקם את אוכלוסיית עזה והם תמיד יחתרו להשמיד אותנו דרך הטרור. זו התודעה הקולקטיבית של האספסוף שיש בעזה, ולכן הפתרון לדבר הזה הוא מימוש תכנית ההגירה שארה"ב מנסה לקדם יחד עם ישראל".

בהתיחס לדבריו אודות הצורך לגרש את המחבלים המשתחררים למדינה שאינה גובלת בישראל, אומר סיבוני כי זו תביעתו ודרישתו ולא הבנתו שכן אין לו מידע על המתוכנן להתבצע. "אסור לשחרר בכלל, אנחנו זוכרים שגם סינוואר שוחרר בעסקת שליט, אבל אם שחררנו, אני לא מקבל את האמירה של שב"כ שהוא יודע להסתדר והוא שולט עליהם. צריך להוציא למדינות שאינן גובלות בישראל. המחויבות שלנו היא לעם ישראל ולצדק של עם ישראל, להשמיד את החמאסניקים עד האחרון שבהם, כמו שעד היום אנחנו עדיין רודפים אחרי הנאצים גם אלה שבגיל מאה, כך נרדוף את אנשי החמאס, מהמנהיגות שמסתובבת במלונות פאר ועד החמאסניק שמסתובב בכל מקום שבעולם. גזר דינם הוא מיתה. זו המחויבות של המדינה לאזרחי ישראל ולכל מי שנפגע בשבעה באוקטובר, גם אם זה ייקח עוד מאה שנה".