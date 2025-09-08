ח"כ צבי סוכות שוחח עם ערוץ 7 מזירת הפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו שישה בני אדם.

"הייתי בזירות פיגוע בחיי, אבל בכל פעם להגיע למקום כזה ולראות את הגופות על הרצפה, את כמויות הדם, את האוטובוס המחורר מכדורים והפריטים שזק"א אוסף - זה מצמרר. זה מזכיר לנו במי אנחנו נלחמים וכמה קריטי ואסור לוותר לטרור בשום מצב. זו משימת חיים", אומר סוכות.

הוא מדגיש שיש לטפל בטרור ביו"ש ובמזרח ירושלים באותו אופן שטופל בעזה. "הנאצים הם אותם נאצים בכל מקום - בין אם בג'באליה, במזרח ירושלים או בכפרים ביהודה ושומרון. הם חולקים אותה אידיאולוגיה של רצח יהודים ואסור לנו לשכוח את הדבר הזה. כל מי ששותף לחזון לרצח יהודים צריך לטפל בו באותה צורה. אפשר לנצח ולמגר את הטרור. אם הכפר שממנו יצאו המחבלים יראה כמו בית חאנון בעזה - אני בטוח שזה יגרום להרבה מאוד מחבלים לחשוב היטב - לפני שהם יוצאים לצאת לפיגוע.

זאת לצד מבצע שהמדינה חייבת לצאת אליו למיגור של נשק בלתי חוקי כי זו פצצת אטום שיכולה להתפוצץ על מדינת ישראל בכל רגע. אם לא נתעורר ונשתמש בכל האמצעים שלנו - מה שראינו היום - יכול לחזור על עצמו ובהיקפים גדולים בהרבה", מוסיף ח"כ סוכות. "עושים הפרדה מלאכותית לגבי האנשים שמחזיקים כמויות אדירות של נשק במגזר הערבי. צריך לזכור שהיום הם הורגים את השכנים שלהם ומחר הם יהרגו אותנו. זו אחריות שלנו לטפל בכך".

לגבי המלחמה בעזה הוא אומר שמתווה טראמפ שהוצג ביממה האחרונה להשבת כל החטופים מוכיח שהלחץ על חמאס פועל את פעולתו. "אנחנו רואים שחמאס מתגמש כשאנחנו מפעילים כלפיו לחץ. כל אותם אנשים שלפני שבועיים השמיצו אותנו כשהתנגדנו למתווה וויטקוף פתאוןם מקבלים אחרי שבועיים מתווה טוב בהרבה. כשאנחנו מספיק חזיקם הצד השני הוא זה שמתגמש. אסור לעצור את המלחמה ללא השגת מלוא יעדי המלחמה. הדבר הזה חייב לקרות".

כשנשאל אם דבריו מביעים התנגדות למתווה טראמפ משיב סוכות "אני לא מכיר את כל פרטי מתווה טראמפ. השאלה היא כמה זמן המו"מ יכול להימשך וכמובן גם כמות המחבלים המשוחררים. אני לא יודע איך לתמוך בשחרור מחבלים עם דם על הידיים - אבל צריך לראות את הפרטים לפני שיוצאים בהצהרות".