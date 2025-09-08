אלי שתיוי, אביו של עידן שתיוי הי"ד שגופתו חולצה מעזה בשבוע שעבר, הודיע אתמול (ראשון) על בשורה מרגשת: נולד לו נכד חדש מבנו הנוסף עומרי וכלתו דנה.

"קמתי מהשבעה של עידן שלי שנחטף ונרצח בעזה על ידי מפלצות חמאס שבחרו לקחת חיי ילד אהוב, צעיר ומלא אור", כתב אלי.

"באותה שעה, עומרי ודנה, בני וכלתי, ניגשו אל חדר הלידה. וב-6/9, בשעה 10:51 - נולד נכדי היקר. גלגל החיים".

עוד הוסיף, "התינוק הקטן הזה דומה שתי טיפות מים לעידן שלי. כאילו בא להזכיר לנו שהחיים חזקים מהכול. שהאור תמיד מנצח את החושך. שעם כל הניסיון להשמיד אותנו - עם ישראל חי, ממשיך ואינו נשב".

"עידן האמת. עידן של יחד. עידן חדש. ברוך הבא לעולם, הממשיך הקטן. אתה מביא איתך תקווה, אהבה וניצחון של החיים".