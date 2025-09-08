יעקב פינטו, בן 25, נרצח הבוקר (שני) בפיגוע ירי הקטלני בצומת רמות בירושלים.

הוא התחתן עם רעייתו אסנת לפני מספר חודשים, וכעת נקטעו חייו בידיהם של שני המרצחים.

פינטו נולד בספרד, בן יחיד להוריו. בבחרותו עלה לישראל ולמד בישיבת נהורא של הרב אברהם גרינבוים, ולאחר מכן בישיבת "דרך אמונה" בלוד.

בשנים האחרונות שימש כמדריך בישיבה התיכונית החרדית 'חדוות התורה' בירושלים בהנהלת הרב ברנדוויין.

בישיבה הוציאו הודעת אבל בה נכתב: "בדאבון לב ובצער עמוק קיבלנו את הבשורה הקשה על רציחתו של יעקב פינטו ששימש כמדריך הישיבה בשנים האחרונות בפיגוע הטרור".

לפי ההודעה, ראש הישיבה קיים שיחה עם כלל התלמידים בבית המדרש ולאחר מכן התקיימו שיחות אישיות עם מחנכים כדי ללוות את הבחורים בשעה קשה זו.

הלוויתו תתקיים מחר (שלישי) מישיבת "דרך אמונה" בלוד, שם למד בעבר.