לפני כשנה נפצע לוחם המילואים אופיר אנגלסמן, נשוי ואב לארבעה מהיישוב עשהאל בדרום הר חברון, בפיגוע דריסה במהלך פעילות מבצעית.

בפיגוע איבד את רגלו, ומאז הוא מלווה על ידי מחלקת נפגעי איבה של ארגון חוננו בראשות עו"ד חיים בלייכר, הנאבקים להרשעת המחבל ולגזירת עונש מאסר כבד.

"הם זקוקים לעזרתנו - הצטרפו להיות שגרירים"

נתן אנגלסמן, אביו של אופיר, סיפר על התמיכה שקיבלה המשפחה מחוננו וקרא לציבור להצטרף לקמפיין ההתרמה של הארגון.

לדבריו, "מאז שאופיר שלנו נפצע בפיגוע דריסה ואיבד את רגלו, חוננו פועלת להרשיע את המנוול שיקבל את עונשו המקסימלי, מאסר עולם ולא פחות מעשרים שנה בכלא. מיד לאחר הפיגוע חוננו דרשו להרוס את בית המחבל ולגרש את משפחתו. הם מגיעים לכל דיון בעניין המחבל ונאבקים שיקבל את מלוא חומרת הדין".

"הסיוע שחוננו העמידו לרשותנו עולה ממון רב והם מסייעים לנו ללא כל תמורה. עכשיו חוננו זקוקים לנו. זה הזמן שלנו להיכנס מתחת לאלונקה, ולהשתתף עם חוננו במאמץ לגיוס הכסף, כולנו מצטרפים עכשיו להיות שגרירים בקמפיין ההתרמה של חוננו. עכשיו תורנו להחזיר אהבה, כל אחד יכול להיות שגריר במטרה להפיץ את הבקשה לתרום ולהתרים".