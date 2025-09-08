מרדכי שטיינצג הי"ד הוא אחד ההרוגים שנרצח הבוקר (שני) בפיגוע הרצחני ברמות.

שטיינצג, בן 79 בהירצחו, עלה לישראל מארצות הברית לפני עשרות שנים כרופא קרדיולוג מוסמך. ברמות הוא היה ידוע כ"דוקטור מרק".

לאחר שזיהה מחסור במודעות לאורח חיים בריא בישראל של אותם ימים, הקים מאפייה ביתית קטנה שהתמחה בלחמים וקמחים בריאים.

המאפייה שהקים, "המאפה של דוקטור מרק", התפתחה לרשת עם מספר סניפים כאשר הסניף המרכזי נמצא בבית שמש. שטיינצג נחשב למומחה בתחום הלחמים הבריאים ופיתח מוצרים המשלבים איכות תזונתית וטעם.

תושבי שכונת רמות ב' מתארים אותו כאדם מעורב בקהילה שתרם רבות לחיי השכונה. לפני עשר שנים הכניס ספר תורה לבית הכנסת המקומי וידוע היה כבעל צדקה וחסד.

פרטי הלווייתו יפורסמו בהמשך.