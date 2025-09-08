הפלת מגדל א-רוא'יא ללא קרדיט

צה"ל תקף בהובלת פיקוד הדרום אחר הצהריים (שני) בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.

צה"ל עדכן כי מחבלי חמאס התקינו מבעוד מועד במבנה אמצעי איסוף מודיעין, מטעני נפץ ועמדות תצפית.

עוד נמסר כי "המחבלים אשר התקינו את אמצעי התצפית ואת מטעני הנפץ, שוהים באזור בסמוך למבנה ופועלים משם לאורך המלחמה נגד כוחות צה"ל לתכנון וקידום מתווי טרור".

צה"ל הדגיש כי טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

"ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור", נמסר.