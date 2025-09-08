נדב אברהמי, ממייסדי וויקס וסמנכ"ל המו"פ שלה, הודיע היום (ב') כי הוא עוזב את החברה אחרי 19 שנים ומקים עם אסף שגיא, לשעבר מנכ"ל טיקטוק ישראל ומנהל תחום הגיימינג בחברה העולמית, סטארט-אפ חדש בשם דאזל (Dazl).

דאזל מפתחת פלטפורמה מבוססת AI לבניית אפליקציות מוכנות לפרודקשן, הודיעה היום על גיוס סיד של 10 מיליון דולר, בהובלת קרן RTY40.

בדאזל אומרים כי היא "מביאה לבוני אפליקציות את השליטה, הדיוק והכלים הדרושים כדי להפוך רעיונות לאפליקציות אמיתיות עם תוצרים עקביים, מוכנים לפרסום, שנבנים יחד עם AI. הטכנולוגיה של דאזי מגשרת בין הכוונה היצירתית והביטוי של המשתמש לבין המוצר הסופי, ומייצרת שיתוף פעולה הדוק בין היוצר לבינה המלאכותית. התוצאה היא פלטפורמה אחת, שבה התוצרים עקביים, מוכנים לפרודקשן, ושבה בוני האפליקציות יכולים לבנות מוצרים עם ביטחון באיכות התוצאה".

“חיפשנו צוות מייסדים שלא רק מבין את הפוטנציאל של ה-AI, אלא גם יודע להפוך אותו למציאות", אמר רועי סער, שותף מנהל בקרן RTY40, שגם היה בין המשקיעים הראשונים בוויקס, לפני 18 שנה. “אברהמי, שעמד מאחורי אחת מהפלטפורמות המשפיעות ביותר של העידן הדיגיטלי, מביא איתו ניסיון רב ערך של כמעט שני עשורים. יחד עם שגיא, מנהל מנוסה בתחום החדשנות במוצר, הצוות הזה ערוך לפתור עם דאזל את אחד האתגרים הבוערים ביותר בפיתוח מוצרים כיום".

לדברי אברהמי, "כשוויקס הוקמה, כבר היו בוני אתרים, שסיפקו לשוק מוצר בסיסי ופונקציונלי, אבל לא משהו שהיית גאה לקרוא לו 'שלך'. וויקס שינתה זאת ואפשרה לאנשים ליצור אתרים יפים, אישיים ויצירתיים. עם דאזל, אנחנו רואים נקודת מפנה דומה בפיתוח תוכנה. ה-GenAI יודעת לייצר אבות טיפוס, אבל היא עדיין לא מעניקה ליוצרים את היכולת לבנות אפליקציות שמשקפות באמת את מה שהם רוצים. המטרה שלנו היא להפוך את יצירת האפליקציות לביטוי יצירתי, ממש כמו שעיצוב אתרים הפך להיות עם וויקס".

“כל מהפכה גדולה במדיה התחילה כשהיוצרים קיבלו גישה לכלים טובים יותר - מעריכת תמונות בסלולרי, דרך וידיאו קצר ועד יצירה חברתית”, אמר שגיא, המשמש כמנכ"ל דאזל. "בטיקטוק ראיתי מקרוב איך מתן חופש ביטוי עיצב מחדש את התרבות העולמית. עם דאזל, אנחנו מביאים את אותה קפיצת מדרגה לעולם יצירת המוצרים, ומעניקים ליוצרים את הדיוק, היצירתיות והשליטה הדרושים כדי לעצב אפליקציות עם בינה מלאכותית".