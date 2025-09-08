נשיא המדינה שוחח עם נהג המונית שסייע לקשישה אבי קנר, מקליט: אבנר דביר

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (שני) עם יגאל, נהג המונית שחילץ בגבורה קשישה מזירת הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים.

הנשיא שיבח את יגאל על מעשיו ואמר "אני מתרגש לשוחח איתך יגאל היקר, אתה באמת דוגמא ומופת לגבורה אזרחית. ראיתי את הסרטון ואמרתי - תשיגו לי את יגאל! כל הכבוד לך! אתה אזרח למופת.

אני רוצה להגיד לך תודה, ככה אתה מביא גאווה עצומה למדינת ישראל ואני רוצה לאחל לך בריאות טובה, ואושר ושמחה", הוסיף.

יגאל השיב לנשיא כי הוא הרגיש כי מחובתו לדאוג לנוסעת הקשישה. "אני לא רואה בזה שום מעשה גבורה, אני בסך הכל חושב שכל נהג מונית בסיטואציה כזו חייב לנהוג בצורה הזאת. נמצאת פה נוסעת, אישה מבוגרת בת בערך 85, הייתי חייב לחלץ אותה מהזירה".