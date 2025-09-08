מפגינים פרו-פלסטינים המשתייכים לארגון "פלסטיין אקשן" פרצו הלילה (שני) למשרדי חברת הנשק הישראלית אלביט בעיר אולם שבגרמניה וגרמו נזק כבד לציוד, למחשבים ולמשרדים.

מחברה נסמר בתגובה כי "אנו חברה גרמנית המשמשת זה שנים רבות כשותפה של משרד ההגנה הגרמני בהגנה על הדמוקרטיה והחירות בגרמניה.

"אנו מגנים בכל תוקף את מעשי ההרס והוונדליזם שבוצעו באתרנו. לא מתקבל על הדעת שקבוצות אלימות, ככל הנראה בהשפעת גורמים זרים, מנסות שוב ושוב לשבש את תהליך הייצור תוך ניסיון לסכן עובדים ולטעת בהם תחושת פחד", נמסר.

בחברה קראו לרשויות לפעול נגד פורעי החוק שתקפו את משרדיה.