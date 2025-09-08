עו"ד עדי קידר מארגון חוננו הגיש תלונה נגד חוקרי השב"כ ליחידה לבירור תלונות נחקרים (מבת"ן) בעקבות עדות של עצור בשב"כ שתיאר כיצד במהלך חקירתו בשב"כ הוחזק כשהוא אזוק במשך שעות ארוכות וספג יריקות והטרדות מיניות.

בתלונה שהגיש תיאר עו"ד קידר את התנאים בהם נחקר והוחזק העצור: "חקירותיו של המשיב מתבצעות כשהוא אזוק במשך שעות ארוכות - ללא כל הצדקה, דבר המסב לו כאב וסבל רב. חוקרת יושבת בצמידות למשיב תוך ניצול עובדת היותו נער דתי תורני, ומטיחה יחד עם חוקר נוסף עלבונות מיניים ופגיעות מיניות, דברים העולים כדי עבירת מעשה מגונה שבסעיף 348 לחוק העונשין. בין היתר הטיחו החוקרים במשיב כביכול נערה כלשהי מההתיישבות הרתה לו".

"לתא בו שוהה המשיב נכנס "חשוד" אשר השתין על רצפת התא והפך את תא המעצר הקטנטן לתא סירחון מזוהם, בשל כך המשיב ממעט באכילה ושתייה בצורה קיצונית הפוגעת בבריאותו וזאת על מנת להפחית עד כמה שניתן את הצורך שלו בבית השימוש". עוורך הדין דורש בתלונתו להשעות את חוקרי השב"כ שהתעללו בעצור ד לסיום חקירת האירוע.

עו"ד קידר מסר: "הפעלת הכוח הבלתי מרוסן של המחלקה היהודית הפכה להיות אבן דרך חינוכית בארגון. נדרשת רפורמה קיצונית בדמות פירוקה וחינוכה מחדש ויפה שעה אחת קודם".