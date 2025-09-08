מבית החולים 'שערי צדק' בירושלים משוחחת עם ערוץ 7 אסתר לוגסי, שנפצעה בפיגוע הבוקר (שני) בצומת רמות, ומשחזרת את האירוע הקשה.

לוגסי מספרת על הגעת האוטובוס לצומת, "האוטובוס עצר, העלה את האנשים, הוא היה עמוס מאוד, ואז סגר את הדלתות ולא נסע. ראינו אוטובוסים אחרים נוסעים אבל האוטובוס שלנו עוצר. אנשים התחילו לשאול 'מה קרה' וביקשו מהנהג לפתוח את הדלת. הוא לא פתח את הדלת ובשלב כלשהו אמרתי למישהי שתתקדם ותשאל אותו למה הוא לא פותח את הדלת... אחר כך הוא פתח את הדלתות וחצי מהנוסעים ירדו. ניגשתי וראיתי שאין נהג. חשבתי שאולי יש בעיה באוטובוס וגם אני ארד".

באותן שניות, לאחר שירדה מהאוטובוס והתקדמה לעבר האוטובוס שהיה מאחור, נשמעו צרורות של ירי. "לא הבנתי שזה פיגוע, לא הבנתי שזה יריות. זה היה נשמע כמו קידוח בהר. יש שם הרבה קידוחים בשביל הרכבת", היא מספרת ומתארת את הנוסעים הנמלטים באותם רגעים תוך צעקות ואזהרות מהירי.

"היו שם נשים עם תינוקות ועגלות, וכולם רצו. רצתי גם אני ומישהי דחפה אותי, נפלתי על היד ועל הצד. התרוממתי מהר, תפסתי את הטלפון והמשכתי. הרגשתי את הרסיסים כמעט עליי ושמעתי את היריות בגדר שלידי. נס שזה לא נכנס בי", משחזרת לוגסי ומספרת על אדם שקרא לנמלטים להיכנס למסוף ולהסתתר בו.

הבורחים הגיעו למסוף. הירי נמשך ולאחריו שקט וזמן קצר לאחר מכן החלו להישמע צפירות של ניידות ואמבולנסים. "הרגשתי שאני רצה שעות למרות שזה קטע קטן. הרגשתי שאין לי כוח. כנראה הפחד שיתק לי את הגוף, אבל אז כאילו מישהו דחף אותי לרוץ עוד".

על המחשבות שעברו בה באותם רגעים מספרת לוגסי כיצד כאשר ראתה את הדם על ידיה בעקבות הנפילה הייתה בטוחה שהיריות פגעו בה, אך הבינה שהיא בחיים והמשיכה לרוץ. "זה היה מפחיד, זה היה מזעזע".

בדבריה מציינת לוגסי כי מאז האירוע הקשה רבו הגרסאות על מה שהתחולל, חלקן לא הגיוניות. באשר לנהג שנעלם מהאוטובוס היא אינה יודעת לומר דבר, שכן באותן שניות החלו המוני הנוסעים להימלט.