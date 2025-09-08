הרמטכ"ל בהערכת מצב ביו"ש צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סייר היום (שני) בנקודת תצפית על הכפר ממנו יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני בצומת רמות בירושלים.

במהלך הסיור, שנערך ביחד עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד חטיבת בנימין ומפקדים נוספים, התקיימה הערכת מצב בנוגע להתפתחויות המבצעיות האחרונות.

הרמטכ"ל הבהיר: "אנחנו נמצאים כאן אחרי פיגוע קשה מאוד בלב ירושלים. הנחתי על סגר מלא של המרחב ממנו יצאו המחבלים. נמשיך במאמץ מבצעי ומודיעיני נחוש ומתמשך, נרדוף אחרי קיני הטרור בכל מקום ונסכל את תשתיות הטרור ומארגניו".

זמיר ציין כי צה"ל נמצא בעיצומו של יום פעילות אינטנסיבי בכל הגזרות, תוך הרחבת הפעולה להכרעת חמאס.

בנוגע לנטרול המחבלים אמר: "המחבל נוטרל על ידי לוחם צה"ל מחטיבת החשמונאים ואזרח נוסף. זו דוגמה לקצה המבצעי שמצופה מלוחמי צה"ל. הערכה רבה על קור הרוח והחתירה למגע שהם הפגינו".