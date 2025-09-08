ירוחם מצטרפת ליישובים הזכאים לרישיון נשק צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ביקר היום (שני) בעיר ירוחם ונפגש עם ראשת המועצה, נילי אהרון. במהלך הביקור, הודיע השר על הצטרפותה של ירוחם לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי, במסגרת הרפורמה שמוביל המשרד לביטחון לאומי.

"המהלך נעשה לאחר עבודת מטה מקיפה ובחינה של גורמי המקצוע, והוא נועד לחזק את ביטחונם של תושבי ירוחם, עם דגש על יכולת ההגנה העצמית של אזרחים שומרי חוק באזורים מאוימים", נמסר מטעם המשרד.

בן גביר ציין במהלך הביקור: "רק הבוקר, בפיגוע הנורא בצומת רמות, הוכח שוב שנשק מציל חיים כאשר שני אזרחים שהתחמשו במסגרת הרפורמה שלנו נטרלו את המחבלים המתועבים. לירוחם יש ראש מועצה מסורה, שכל היום דואגת לביטחון תושביה. יש בינינו שיתוף פעולה מלא ונמשיך לחזק את הביטחון".

ראש המועצה, נילי אהרון, בירכה על ההחלטה ואמרה: "ירוחם מצטרפת לשורת ערים דרומיות שהוכרו כיישובים זכאים, ביניהן אשדוד, אשקלון, שדרות, אופקים, נתיבות ועומר. מהלך זה יגביר את תחושת הביטחון ואין ספק שבמציאות הנוכחית זה הכרחי. אני מודה לשר בן גביר על הבשורה החשובה ועל הנכונות לסייע לירוחם".