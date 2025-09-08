חברי תעשיית הקולנוע בעולם בוחרים להתייצב לצד החמאס ונגד ישראל. מאות שחקנים, במאים ואנשי מקצוע אחרים בתעשיית הקולנוע העולמית חתמו על מכתב בו התחייבו שלא לעבוד עם מוסדות קולנוע ישראלים.

לטענתם החותמים, מוסדות הקולנוע הישראלים "מעורבים ברצח עם ואפרטהייד נגד העם הפלסטיני".

במכתב עליו חתמו מאות מחברי תעשיית הקולנוע ברחבי העולם נכתב כי "כיוצרי קולנוע, שחקנים, עובדי תעשיית הקולנוע ומוסדות, אנו מכירים בכוחו של הקולנוע לעצב תפיסות. ברגע דחוף זה של משבר, שבו רבות מממשלותינו מאפשרות את הטבח בעזה, עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לטפל בשיתוף הפעולה בזוועה הבלתי פוסקת הזו. אנו נענים לקריאתם של יוצרי סרטים פלסטינים, שקראו לתעשיית הקולנוע הבינלאומית לסרב לשתיקה, לגזענות ולדה-הומניזציה, וכן לעשות כל שביכולתם האנושית כדי לשים קץ לשותפות בדיכוי שלהם".

במכתב מתחייבים עובדי תעשיית הקולנוע העולמי לא להקרין סרטים, להופיע או לעבוד עם מי שהם מכנים "מוסדות משתפי פעולה".

בין היתר מתחייבים החותמים להחרים פסטיבלים, בתי קולנוע, גופי שידור וחברות הפקה שלטענתם "מעורבים בטיוח או הצדקת רצח עם ואפרטהייד, ו/או שיתוף פעולה עם הממשלה המבצעת אותם".

על המכתב חתמו 1200 שחקנים, יוצאים ובמאים, ביניהם ג'ושוע אופנהיימר, אוליביה קולמן, טילדה סווינטון, חאבייר ברדם, ג'ולי כריסטי, דברה ווינגר ועוד.