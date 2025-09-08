מוסד הנשיאות הפלסטיני, בראשות מחמוד עבאס (אבו מאזן), פרסם היום "הודעת גינוי" לפגיעה באזרחים בעקבות פיגוע הירי האכזרי שהתרחש בשעות הבוקר בשכונת רמות בירושלים.

הפיגוע בוצע בידי שני פלסטינים תושבי אזור רמאללה, שרצחו בירי שישה יהודים ופצעו שבעה נוספים. זמן קצר לאחר מכן פרסמה סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "וופא" את תגובת מוסד הנשיאות.

בהודעה נכתב, "הנשיאות הפלסטינית שבה ומדגישה את עמדתה הקבועה הדוחה ומגנה כל פגיעה באזרחים פלסטינים וישראלים, ומתנערת מכל צורות האלימות והטרור, יהיה מקורן אשר יהיה".

עוד נאמר כי "הנשיאות מדגישה שהביטחון והיציבות באזור לא יושגו ללא סיום הכיבוש, הפסקת פעולות ההשמדה ההמונית ברצועת עזה וטרור המתנחלים בגדה המערבית, ובכלל זה בירושלים הכבושה".

לסיום, צוין כי ההודעה פורסמה "בעקבות האירועים שהתרחשו היום בירושלים הכבושה".