נתניהו בבור חיל האוויר: הפלנו 50 מגדלי טרור, זה המבוא לפעולה בעזה עומר מירון, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שני) בבור חיל האוויר, שם עדכן על הפעולות שננקטות נגד ארגוני הטרור בעזה. נתניהו חשף כי במהלך יומיים בלבד, חיל האוויר הפיל 50 מגדלי טרור בעזה, והדגיש כי מדובר רק במבוא לפעולה הקרקעית המתוכננת בעיר עזה.

"ההצלחה הזו היא רק הסיפתח, המהלך הראשוני, לפעולה העצימה הקרובה יותר, בה תבוצע תמרון קרקעי רחב בשטח העיר עזה", אמר נתניהו. "אנחנו כבר חיסלנו קיני טרור במחנות פליטים ובשלושה אזורים נוספים, פינינו את האוכלוסייה ושיטחנו את כל תשתיות הטרור שם".

במהלך דבריו, נתניהו גם התייחס לפיגוע הרצחני בתחנת אוטובוס, בו נורה למוות שישה אזרחים. "זה שחיסלנו את שני המחבלים האלה זה לא מספיק", אמר. "ההנחיה שלי היא ללכת בעוצמה נגד קיני הטרור, ולא להשאיר שום מקום למחבלים להסתתר".

נתניהו פנה לתושבי עזה ואמר: "אני מנצל את ההזדמנות הזאת, ותקשיבו לי טוב: ראו הוזהרתם, צאו משם".