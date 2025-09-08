נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הערב (שני) בבית החולים שערי צדק בירושלים, שם נפגש עם הפצועים מהפיגוע הרצחני בצומת רמות. במהלך הביקור, שיבח הרצוג את עבודת צוותי הרפואה והביע תמיכתו במערכת הבריאות הישראלית.

"הרוע המוחלט, מה שאנחנו רואים זה הרוע המוחלט ומול הרוע המוחלט אנחנו חייבים להמשיך להילחם בכל הכוח. ישראל מדינה חזקה עם ישראל חי", אמר הרצוג והוסיף "אנשים שהלכו למלאכת יומם, הלכו ללמד, הלכו לעבוד. אזרחים תמימים, אזרחים שאיבדו חיים ליד פצועים, בדם קר נרצחו על ידי מחבלים נתעבים".

הרצוג, שהביע סולידריות עם הפצועים ובני משפחותיהם, הוסיף: "ראיתי משפחות שמתפללות ומקוות לרפואה שלמה. אני מאחל לכולם רפואה שלמה והחלמה מהירה, ואני בוטח לחלוטין במערכת הבריאות הישראלית, בבית החולים הנפלא הזה".

לסיום, הוא הדגיש את חשיבות חוסן העם הישראלי, ואמר: "העיקר עם ישראל חייב להיות חזק. אנחנו בתקופה קשה, אבל בסוף אנחנו נצא ממנה כפי שיצאנו גם מתקופות אחרות. זהו יום קשה מאוד, אבל נדע גם להמשיך הלאה - הניצחון בא בכך שנמשיך בחיים ביומיום בשגרה על אף הכל ולמרות הכל".

הרצוג סיים את הביקור בהבעת תנחומים למשפחות השכולות ואמר: "תנחומיי למשפחות השכולות האהובות והיקרות. מקווה לבשורות טובות לימים טובים יותר, בתקווה מכל הלב שנראה את כל החטופים בבית".