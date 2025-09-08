המשטרה פרסמה הערב (שני) הודעה חריפה בה היא מאשימה את צה"ל ושב"כ בכניסת המחבלים לירושלים, לאחר הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים.

בהודעה שפורסמה צוין כי "בראש ובראשונה נדרשת פעילות אינטנסיבית של הגורמים הרלוונטיים למנוע יציאתם של שב"חים משטחי הרשות הפלסטינית".

המשטרה הדגישה כי אחריותה לאיתור שב"חים וטיפול בהם מוגבלת לתחומי מדינת ישראל בלבד, ושמערכת הביטחון כולה אחראית להיערכות לאורך גדר הביטחון. המשטרה ציינה כי ההיערכות הביטחונית בשני צידי הגדר חייבת להיות משולבת על ידי כלל גופי הביטחון, לכל גוף בהתאם לתחומי אחריותו בחוק.

עוד נמסר כי המשטרה עצרה במהלך השנה יותר מ-11,000 שב"חים ו-1,700 מעסיקים, מלינים ומסיעים של שב"חים, רבים מהם הועמדו לדין.

"עם זאת, המשטרה התריעה כבר לפני יותר משנה על הצורך בהתקנת אמצעים נוספים על מנת למנוע חדירה של שב"חים באזורי עוטף ירושלים והמעברים, אך עד כה לא בוצעה פעולה בנושא", נאמר בהודעה.

בנוסף, המשטרה ביקשה לשנות את הוראות הפתיחה באש במטרה לנטרל מסתננים ושב"חים הנכנסים באופן בלתי חוקי לתוך תחומי מדינת ישראל. המשטרה ציינה כי בוצעה עבודה רבה בנושא, אשר הביאה להצלחות רבות בנטרול עשרות שב"חים שנכנסו שלא כדין.