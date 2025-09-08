הפרשן לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, אומר היום (שני) כי הפיגוע בצומת רמות בירושלים הוא קריאת השכמה למערכת המדינית ולמערכת הביטחון.

"מי שחשב שיש שקט ביו"ש טועה לגמרי. יש המון סיכולים. בתחילת השנה שוחררו מאות מחבלים ומנוע הטרור פועל לאט ועכשיו אנחנו רואים אותו. שני המחבלים, מאזור רמאללה מכפרים הקרובים לגדר ההפרדה שלא קשה לחצות אותה", ציין יחזקאלי.

הוא הוסיף כי צריך לשים לב גם לאחריותה של הרשות הפלסטינית ולדרך ההתמודדות מולה. "אבו מאזן והרשות הפלסטינית תמיד שמרו על רמאללה מחוץ לסיפור. לישראל יש כאן אתגר - המחבלים יצאו מהאזור של הרשות הפלסטינית - והם רוצים לבוא ולהכריז על מדינה בארה"ב בקרוב. אבו מאזן לא מגנה פיגועים וגם אם יגנה אני לא מאמין לו. האווירה ברחוב הפלסטיני היא של נקמה.

אנחנו עסוקים בעזה אבל יהודה ושומרון זו הזירה הבאה. טרור הוא תוצאה של איפשור - ישראל משקיעה המון מאמצים אבל זה לא מספיק. זו קריאת השכמה למה שמצפה לנו ביו"ש", סיכם יחזקאלי.