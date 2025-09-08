מכה פוליטית קשה לנשיא עמנואל מקרון. האסיפה הלאומית (הבית התחתון בפרלמנט) של צרפת הדיחה הערב (יום שני) ברוב של 364 מול 194 את ראש הממשלה פרנסואה ביירו, בהצבעת אי-אמון.

פרנסואה ביירו בן ה-74 מונה על ידי מקרון לראש הממשלה לפני פחות מתשעה חודשים, אחרי שהקודם, מישל ברנייה, הודח גם הוא בהצבעת אי-אמון אחרי שלושה חודשים בלבד - הכהונה הקצרה ביותר של ראש ממשלה כלשהו ברפובליקה החמישית והמודרנית של צרפת.

עד למינוי ראש ממשלה חדש, ביירו ימשיך לכהן כראש ממשלת מעבר, ומקרון יכול למשוך את הזמן עד למינוי ראש ממשלה חדש.

בדבריו לפני ההצבעה אמר ביירו, "יש בידיכם הכוח להפיל את הממשלה, אך אין לכם הכוח למחוק את המציאות. המציאות תישאר בלתי נמנעת. ההוצאות ימשיכו לגדול ונטל החוב — שכבר בלתי נסבל — ייעשה כבד ויקר יותר". בהמשך הוסיף, "הכניעה לחוב היא כמו כניעה בכוח הנשק. אם ניכנע לנשק או לנושים — בשני המקרים נאבד את חירותנו".

מקרון בן ה-47 דוחה כעת את הקריאות להתפטרותו. כעת יצטרך מקרון להקים קואליציה חדשה ולהכריז על ראש ממשלה חדש, במצב פוליטי מורכב שבו האופוזיציה מימין ומשמאל מאיימת על יציבות כל ממשלה שתוקם.

לפי סקר שפורסם לאחרונה בעיתון "לה פיגרו" 64% מהצרפתים מעדיפים שמקרון יתפטר במקום שימנה ראש ממשלה חדש, ו-77% מהם מביעים אי-שביעות רצון מתפקודו של הנשיא, שפל של כל הזמנים עבורו.

