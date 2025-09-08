באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, תקף את הרעיונות שהציגה ארצות הברית בנוגע להסכם עתידי מול ישראל וטען כי מטרתם לא הייתה לקדם פתרון, אלא להביא לדחייה מצד חמאס.

לדבריו, מדובר בהצעה שמובילה למבוי סתום ואינה כוללת פתרון אמיתי לשאלות המרכזיות שעל הפרק. נעים טען כי "הרעיונות" האמריקניים נבנו כך שייחשבו כבלתי מתקבלים על הדעת מבחינת חמאס, כדי לגרום לארגון לדחותם.

נעים הדגיש כי בין הדרישות שנכללו ביוזמה: שחרור כל החטופים הישראלים ביום הראשון ליישום, והקמת ממשלה שתהיה מקובלת על ישראל ותישא באחריות למשימות ביטחוניות, כתנאי לנסיגת צה"ל מהרצועה.

עוד ציין כי המסמך עוסק גם בהגדרתו של חמאס, הענקת חנינה לפעיליו ולמנהיגיו, וכן פירוק נשקם של כלל הארגונים החמושים הפועלים ברצועת עזה - כל זאת מבלי לכלול התייחסות לנושא שיקום הרצועה.

נעים חתם את דבריו באומרו כי חמאס ויתר הארגונים מעוניינים בהסכם שיביא לסיום הלחימה ויאפשר פתרון מדיני שיגשים את היעדים הלאומיים, לדבריו, תוך הפסקת "ההשמדה ההמונית".