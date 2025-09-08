הרופא הרדים את החולים בכוונה, על מנת "להציל" אותם ולהפוך לגיבור. פרדריק פשייר, בן 53, עבד בשתי מרפאות בעיר בזאנסון במזרח צרפת. בין השנים 2008 עד 2017 אירעו עשרות מקרים של דום לב בקרב חולים שטופלו במרפאות האלו. מתוכם, 12 מטופלים מתו כתוצאה מדום הלב.

ה"מורעל" הצעיר ביותר של פשייר היה בן 4 בלבד שעבר פעמיים דום לב במהלך ניתוח שקדים שגרתי, בעוד המורעל המבוגר ביותר היה בן 89. לאחר שהתעורר חשד כי דום הלב שפקד עשרות מטופלים אינו מקרי, פתחה המשטרה בחקירה.

לאחר זמן קצר התברר כי פשייר, שנחשב כרופא מרדים נערץ על ידי חבריו בקהילה הרפואית, היה אחראי להם.

על פי החשד, פשייר הרעיל בכוונה את המטופלים, על מנת לבצע בהם החייאה ולהציל אותם לאחר מכן, ובכך להפוך את עצמו לגיבור בעיני חבריו והקהילה המקומית.

פשייר עצמו מכחיש את ההאשמות נגדו, ואמר לטלוויזיה המקומית כי "יש לי טיעונים חזקים להגנתי. יש צורך להניח את כל הקלפים על השולחן".

התובע, אטיין מנטו, אמר כי "מדובר במקרה חסר תקדים בהיסטוריה המשפטית הצרפתית". אם יורשע, עלול פשייר לספוג עונש של מאסר עולם.